Жоаозиньо: «Хотел остаться в «Сочи». Я устал постоянно переходить из одного место в другое»
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после продления контракта с командой.
«Я очень рад, что продлил контракт с «Сочи» еще на один год. Хотел остаться этой команде. Буду делать все, чтобы приносить этой команде максимальное количество пользы. Я чуть-чуть постоянно устал переходить из одного место в другое. Мне нравится в «Сочи». И мне, и моей семье нравится здесь. Могу ли я завершить карьеру в этом клубе? Еще год я играю тут, а дальше посмотрим», — сказал Жоаозиньо «СЭ».
Сегодня, 2 июля «Сочи» объявил о продлении контракта с 33-летним Жоаозиньо. Футболист перешел в сочинскую команду из «Динамо» в августе 2020 года.
В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Сочи» во всех турнирах.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -