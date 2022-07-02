Жоаозиньо: «Хотел остаться в «Сочи». Я устал постоянно переходить из одного место в другое»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после продления контракта с командой.

«Я очень рад, что продлил контракт с «Сочи» еще на один год. Хотел остаться этой команде. Буду делать все, чтобы приносить этой команде максимальное количество пользы. Я чуть-чуть постоянно устал переходить из одного место в другое. Мне нравится в «Сочи». И мне, и моей семье нравится здесь. Могу ли я завершить карьеру в этом клубе? Еще год я играю тут, а дальше посмотрим», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Сегодня, 2 июля «Сочи» объявил о продлении контракта с 33-летним Жоаозиньо. Футболист перешел в сочинскую команду из «Динамо» в августе 2020 года.

В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Сочи» во всех турнирах.