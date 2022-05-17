Лаксальт пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит примерно четыре недели из-за травмы передней поверхности бедра, сообщает «РБ Спорт».

Лаксальт получил травму в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией».

Таким образом, он пропустит матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» и финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

В текущем сезоне 29-летний уругваец сыграл в 14 матчах за «Динамо» в РПЛ и не отметился результативными действиями.