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Боня раскритиковала Дзюбу и Генича: «Бабское выяснение отношений. Мне стыдно!»

Боня раскритиковала конфликт Дзюбы и Генича
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктория Боня.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Мне стыдно читать таких представителей спорта! Один из них спортсмен, а другой — комментатор. Они должны показывать пример молодежи, как нужно общаться... А тут. Конфликт Кости и Артема вызывает у меня чувство испанского стыда. Я слежу за международным футболом. Но я ни разу не видела такое бабское выяснение отношений. Даже комментировать такое стыдно» , — сказала Боня «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».

Артем Дзюба
Константин Генич
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