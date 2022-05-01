Боня раскритиковала Дзюбу и Генича: «Бабское выяснение отношений. Мне стыдно!»

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Мне стыдно читать таких представителей спорта! Один из них спортсмен, а другой — комментатор. Они должны показывать пример молодежи, как нужно общаться... А тут. Конфликт Кости и Артема вызывает у меня чувство испанского стыда. Я слежу за международным футболом. Но я ни разу не видела такое бабское выяснение отношений. Даже комментировать такое стыдно» , — сказала Боня «СЭ».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста.

После слов Дзюбы в телеэфире комментатор ответил ему в речи на «Матч Премьер»: «Артем — фуфло! Его слова — гниль».