В воскресенье, 1 мая, состоится матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата красно-белые обыграли соперника со счетом 1:0. В последний раз самарцы побеждали «Спартак» в декабре 2016 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.