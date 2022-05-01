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Семин заявил, что у «Зенита» на данный момент нет конкурентов в российском футболе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в данный момент у «Зенита» нет конкурентов в российском футболе.

«Я смотрел матчи с «Бетисом» в Лиге Европы, «Зенит» должен был побеждать и проходить дальше. Поэтому клуб на правильном пути, у него правильная селекция, футболисты приходят те, которые уже приносят пользу команде. Поэтому «Зенит» закономерно выиграл чемпионат так же, как побеждает «Бавария» в чемпионате Германии. Командам внизу нужно стремиться к тому, чтобы подойти поближе и чтобы сделать конкуренцию, когда-то она была, на сегодняшний момент ее нет. Поэтому другим командам нужно подумать, правильно ли они развиваются или нет, а «Зениту» продолжать дальше», — приводит ТАСС слова Семина.

Также Семин поздравил команду из Санкт-Петербурга с очередным чемпионством.

«Легкого чемпионства никогда не бывает, это большое сопротивление других команд, но «Зенит» нужно поздравить. Клуб работал лучше всех в организационном плане, Семак в работе с игроками и тренировочного процесса тоже был лучшим. «Зенит» по всем организационным вопросам был номером один в российском футболе, я думаю, что сине-бело-голубые по уровню подошли к европейским командам очень близко», — добавил Семин.

Вчера, 30 апреля «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд. Команда выиграла все четыре последних титула под руководством Сергея Семака, который возглавил клуб летом 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14530155?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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