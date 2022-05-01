Семин заявил, что у «Зенита» на данный момент нет конкурентов в российском футболе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в данный момент у «Зенита» нет конкурентов в российском футболе.

«Я смотрел матчи с «Бетисом» в Лиге Европы, «Зенит» должен был побеждать и проходить дальше. Поэтому клуб на правильном пути, у него правильная селекция, футболисты приходят те, которые уже приносят пользу команде. Поэтому «Зенит» закономерно выиграл чемпионат так же, как побеждает «Бавария» в чемпионате Германии. Командам внизу нужно стремиться к тому, чтобы подойти поближе и чтобы сделать конкуренцию, когда-то она была, на сегодняшний момент ее нет. Поэтому другим командам нужно подумать, правильно ли они развиваются или нет, а «Зениту» продолжать дальше», — приводит ТАСС слова Семина.

Также Семин поздравил команду из Санкт-Петербурга с очередным чемпионством.

«Легкого чемпионства никогда не бывает, это большое сопротивление других команд, но «Зенит» нужно поздравить. Клуб работал лучше всех в организационном плане, Семак в работе с игроками и тренировочного процесса тоже был лучшим. «Зенит» по всем организационным вопросам был номером один в российском футболе, я думаю, что сине-бело-голубые по уровню подошли к европейским командам очень близко», — добавил Семин.

Вчера, 30 апреля «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд. Команда выиграла все четыре последних титула под руководством Сергея Семака, который возглавил клуб летом 2018 года.