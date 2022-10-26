Семин считает, что Семак может уехать в Европу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, который назвал Сергея Семака европейским тренером.

«Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали.

Вполне вероятно, что он уедет в Европу», — сказал Юрий Семин «Спорту День за Днем».

Семак возглавляет «Зенита» с лета 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза подряд выиграл чемпионат России, однако ни разу не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.