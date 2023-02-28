Технический директор «Краснодара» заявил, что клуб еще вернется к костяку из воспитанников академии

Технический директор ФК «Краснодар» Александр Толстиков заявил, что основная команда в ближайшие годы вернется к костяку из воспитанников клубной академии.

«Русские ребята, которые сейчас закрывают свои позиции, доказали, что они готовы играть. Мы уверены, что парни, которые подрастают, составят большую конкуренцию легионерам, и мы вновь вернемся к нашим воспитанникам», — приводит слова Толстикова Metaratings.ru.

Концовку сезона-2021/22 «Краснодар» провел с костяком из воспитанников собственной академии.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).