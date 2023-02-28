Источник: Захарян не перешел в «Галатасарай» из-за отца

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог перейти в «Галатасарай» из-за запрета своего отца, сообщает инсайдер Джезен Докуз в соцсетях.

По информации источника, турецкий клуб уже достиг соглашения с бело-голубыми, но переход не состоялся из-за того, что отец Захаряна не заинтересован в переезде игрока в Турцию.

21 февраля инсайдер Николо Скира заявлял, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Захарян провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился тремя голами и шестью результативными передачами.