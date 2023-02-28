В «Краснодаре» заявили, что не рассчитывают на возвращение Ботхейма

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что клуб не рассчитывает на полузащитника Эрика Ботхейма.

«Я точно знаю, что процесс не закончился. Юристы клуба уже отправили заявления в соответствующие органы, подали апелляцию. Надеемся ли мы на его возвращение? Нет, зачем? Он расторг контракт», — приводит слова Толстикова Metaratings.ru.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до июня 2025 года. Нападающий покинул клуб весной прошлого года вместе с другими легионерами. Сейчас норвежец выступает за итальянскую «Салернитану».