Тедеско занял третье место в списке лучших тренеров мира до 40 лет

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско вошел в список лучших тренеров мира до 40 лет по версии издания издания FourFourTwo.

37-летний немец занял третье место, уступив Юлиану Нагельсманну («Бавария») и Рубену Амориму («Спортинг»).

Тедеско возглавил сборную Бельгии 8 февраля. До этого он работал в «Спартаке» с октября 2019 по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России-2020/21.