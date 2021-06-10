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Тедеско рассказал, по чему в России будет скучать

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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, по чему он будет скучать после отъезда из России.

— По чему-то в РПЛ будете скучать?

— По болельщикам красно-белых. По нахождению в технической зоне «Спартака» во время матчей. По тому, что увидел в России, когда бывал на выездных матчах. У вас очень богатая культура. Когда приезжаешь в Грозный, то видишь свой особый уклад жизни — это нечто особенное. И стадион прекрасный. В Волгограде ощущаешь, что все пропитано историей. Казань — очень красивый город. В России большое разнообразие и многообразие, по которым стану скучать.

— Во всех крупных чемпионатах стадионы пустовали, только в РПЛ на трибуны пускали зрителей. Вы это оценивали как грамотное решение или как сумасбродство русских?

— Как грамотное решение. В 2020-м в России вводили полный локдаун, когда все сидели по домам, заведения закрыли. Я тогда побывал на Красной площади — она оказалась совершенно пустой. Правительство провело мероприятия, которые дали свои плоды, и теперь жизнь, как могу судить по Москве, входит в привычное русло.

Естественно, здоровье людей на первом месте, но если рестораны уже полны людей, а стадионы могут заполняться на 50 процентов, значит, ситуация позволяет. И это хорошо для футбола. Матчам без зрителей очень не хватает эмоций, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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