РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско вылетит в Германию в пятницу

10:15
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отправится домой в пятницу 18 декабря. При этом практически все футболисты основного состава уже улетели в отпуск, который продлится около трех недель.

Ранее Тедеско сообщил о намерении оставить свой пост по истечении срока контракта летом следующего года. Решение об уходе из «Спартака» Тедеско озвучил после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). При этом руководство клуба намерено рассмотреть вариант досрочного расторжения контракта, если оперативно найдет немцу замену.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир