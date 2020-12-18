Тедеско вылетит в Германию в пятницу

Как стало известно «СЭ», главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отправится домой в пятницу 18 декабря. При этом практически все футболисты основного состава уже улетели в отпуск, который продлится около трех недель.

Ранее Тедеско сообщил о намерении оставить свой пост по истечении срока контракта летом следующего года. Решение об уходе из «Спартака» Тедеско озвучил после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). При этом руководство клуба намерено рассмотреть вариант досрочного расторжения контракта, если оперативно найдет немцу замену.