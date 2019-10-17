Тедеско уже впечатляет. Семак рассказал про Малкома. Лайв Зеленова и Короткина

В четверг на YouTube-канале «СЭ» — лайв с обозревателями Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

— Кокорин тренируется, Малком лечится

— что ждать от возобновления премьер-лиги

— хороший парень Месси

Начало эфира — в 14.15 мск.

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