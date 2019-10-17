Тедеско уже впечатляет. Семак рассказал про Малкома. Лайв Зеленова и Короткина
13:10
В четверг на YouTube-канале «СЭ» — лайв с обозревателями Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
— Кокорин тренируется, Малком лечится
— что ждать от возобновления премьер-лиги
— хороший парень Месси
Начало эфира — в 14.15 мск.
Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...