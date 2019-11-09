Тедеско считает, что «Спартак» заслужил победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Мы заслужили эту победу и рады ей, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — В последний раз, если не ошибаюсь, выигрывали дома очень давно. Здорово, что сегодня выиграли. Взаимодействия Понсе и Бакаева?? Думаю, что у нас не одна такая пара, много таких связок. Например, Понсе — Ларссон, Зобнин — Бакаев. Ребята хорошо сыграли сегодня в общем и целом.

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