Тедеско рассказал, когда сыграет Кокорин

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) посетовал, что нападающий Александр Кокорин получил травму. Новичок красно-белых пока не выходил на поле, пропустив все 4 встречи.

— Травма не позволяет Кокорину тренироваться. Это печально, потому что Кокорин — опытный и высококлассный футболист. К сожалению так бывает. Игрок пришел, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет, — сказал Тедеско. (Дмитрий Зеленов)

На следующей неделе — до паузы на игры сборных в начале сентября — «Спартак» ждут матчи против «Ротора» и «Арсенала».