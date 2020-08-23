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Тедеско рассказал, когда сыграет Кокорин

21:40
Александр Кокорин с семьей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин с семьей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) посетовал, что нападающий Александр Кокорин получил травму. Новичок красно-белых пока не выходил на поле, пропустив все 4 встречи.

— Травма не позволяет Кокорину тренироваться. Это печально, потому что Кокорин — опытный и высококлассный футболист. К сожалению так бывает. Игрок пришел, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет, — сказал Тедеско. (Дмитрий Зеленов)

На следующей неделе — до паузы на игры сборных в начале сентября — «Спартак» ждут матчи против «Ротора» и «Арсенала».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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