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Тедеско пропустит матч «Уфа» — «Спартак» из-за ангины

15:50
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет руководить командой в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Как рассказал спортивный директор красно-белых Шамиль Газизов, тренер московского клуба заболел.

— У него ангина. Неприятная болезнь. Он лечится. Надеемся, что в ближайшее время все будет хорошо, — сказал Газизов. — С большой долей вероятности в Уфу он не поедет.

Напомним, что Тедеско также из-за недомогания пропустил матч второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). (Дмитрий Гирин)

Уфа — Спартак

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