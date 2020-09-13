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Тедеско прокомментировал попадание Кокорина в заявку «Спартака» на игру с ЦСКА

18:54
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Со стандартов можно как пропустить, так и забить. В этом сезоне пропустили пять голов, забили шесть. Мы в плюсе. Стандарты могут быть нашим оружием. Пока можно утверждать, что это наше оружие. Иногда можно пропустить из-за того, что не до конца сконцетрированны. Иногда бывает удача. Можно трактовать их в обе стороны.

Кокорин в заявке? Если игрок в заявке, то это значит, что он готов, у него нет травмы. Стараемся с ним аккуратно работать. Постепенно будем подводить его под пик формы. Поскольку он в заявке, то есть вероятность, что сегодня его увидим на поле, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.

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