Тедеско прокомментировал отсутствие Шюррле в стартовом составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).

— Каждый матч важен для нас, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». - Последние игры неплохо провели, хотим продолжать эту серию. Дерби — это всегда особенная мотивация. Но для каждого игрока «Спартака» любой матч — это мотивация. Понсе в старте, а Шюррле в запасе? Система на самом деле не окончательная, можем вносить коррективы в состав. Начиная с понедельника, мы смотрели за игроками, поэтому было принято решение сделать выбор в пользу таких футболистов в старте.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 7-я строчка.

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