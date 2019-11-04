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Тедеско получил желтую карточку в матче с «Арсеналом»

20:49
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Немецкий специалист активно протестовал против решения судей и эмоционально выражал недовольство их работой.

Отметим, что для Тедеско это предупреждение уже второе в чемпионате России.

Спартак — Арсенал Т

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