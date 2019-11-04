Тедеско получил желтую карточку в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Немецкий специалист активно протестовал против решения судей и эмоционально выражал недовольство их работой.

Отметим, что для Тедеско это предупреждение уже второе в чемпионате России.

#СпартакАрсенал — 0?:1?



? Тедеско лютует на бровке и злится на арбитров. И получает желтую — вторую в своей российской карьере pic.twitter.com/QVvrzvCC1J — СЭ Спартак (@spartak_se) November 4, 2019

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