Тедеско получил желтую карточку в матче с «Арсеналом»
20:49
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Немецкий специалист активно протестовал против решения судей и эмоционально выражал недовольство их работой.
Отметим, что для Тедеско это предупреждение уже второе в чемпионате России.
#СпартакАрсенал — 0?:1?— СЭ Спартак (@spartak_se) November 4, 2019
? Тедеско лютует на бровке и злится на арбитров. И получает желтую — вторую в своей российской карьере pic.twitter.com/QVvrzvCC1J
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