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Тедеско полетит на сбор «Спартака» из Москвы

12:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», после Нового года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вернулся из Германии в Москву.

Здесь 35-летний провел ряд подготовительных мероприятий перед сборами в ОАЭ, куда спартаковцы отправятся завтра, 14 января. Тедеско полетит в Дубай вместе с командой.

Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.

(Вячеслав Короткин)

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