Тедеско полетит на сбор «Спартака» из Москвы
12:45
Как стало известно «СЭ», после Нового года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вернулся из Германии в Москву.
Здесь 35-летний провел ряд подготовительных мероприятий перед сборами в ОАЭ, куда спартаковцы отправятся завтра, 14 января. Тедеско полетит в Дубай вместе с командой.
Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.
(Вячеслав Короткин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю