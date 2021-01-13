Тедеско полетит на сбор «Спартака» из Москвы

Как стало известно «СЭ», после Нового года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вернулся из Германии в Москву.

Здесь 35-летний провел ряд подготовительных мероприятий перед сборами в ОАЭ, куда спартаковцы отправятся завтра, 14 января. Тедеско полетит в Дубай вместе с командой.

Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.

(Вячеслав Короткин)