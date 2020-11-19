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Тедеско подарил мальчику протез стоимостью 490 тысяч рублей

13:13
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил 16-летнему Никите Патрею бионический протез стоимостью 490 тысяч рублей. Из-за врожденного порока развития руки мальчику тяжело учиться.

— Мне хочется помочь Никите из Новомичуринска , — отметил Тедеско на видео в рамках проекта «Спартак» — детям". - Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты.

Поэтому я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно. Надеюсь, увижу и обниму тебя на «Открытие Арене» уже очень скоро.

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