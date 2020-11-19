Тедеско подарил мальчику протез стоимостью 490 тысяч рублей
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил 16-летнему Никите Патрею бионический протез стоимостью 490 тысяч рублей. Из-за врожденного порока развития руки мальчику тяжело учиться.
— Мне хочется помочь Никите из Новомичуринска , — отметил Тедеско на видео в рамках проекта «Спартак» — детям". - Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты.
Поэтому я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно. Надеюсь, увижу и обниму тебя на «Открытие Арене» уже очень скоро.
Наш подопечный Никита Патрей серьёзно относится к учёбе, ведь уже скоро ему предстоит выбор будущей профессии ?— Фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ» (@spartakforkids) November 17, 2020
?
Из-за врождённого порока развития руки он прекрасно понимает, что ему придётся нелегко. Поэтому Никита очень надеется на бионический протез предплечья. pic.twitter.com/XajqRI0Prn
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю