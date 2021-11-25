Тедеско отказался возглавить «Рапид»

Венский «Рапид» был заинтересован в назначении немца Доменико Тедеско на пост главного тренера. Об этом сообщил инсайдер Питер Линден на своем сайте.

Однако, как отмечается, австрийский клуб не смог удовлетворить финансовые требования экс-тренера «Спартака», который хотел получать в три раза больше.

Кроме того, Тедеско ждет более амбициозного предложения, возможно, от одного из клубов немецкой бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Тедеско отклонил предложение «Герты» и может возглавить «Айнтрахт» или турецкий «Фенербахче».

Напомним, Тедеско возглавлял красно-белых с октября 2019 года по мая 2021 года. Вчера он посетил матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» (2:1).