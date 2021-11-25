ЦСКА может вернуть Вагнер Лава
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
16:21
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА, сообщает Transfemarkt.ru.
По данным источника, армейцы готовы предложить футболисту контракт до конца сезона с последующей работой в структуре клуба.
37-летний футболист покинет «Кайрат» по окончании контракта, матч Лиги конференций против «Базеля» станет для футболиста последним в составе команды.
Бразилец также выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.
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