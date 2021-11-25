ЦСКА может вернуть Вагнер Лава

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА, сообщает Transfemarkt.ru.

По данным источника, армейцы готовы предложить футболисту контракт до конца сезона с последующей работой в структуре клуба.

37-летний футболист покинет «Кайрат» по окончании контракта, матч Лиги конференций против «Базеля» станет для футболиста последним в составе команды.

Бразилец также выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.