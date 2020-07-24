Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По его мнению, красно-белым не стоит менять немецкого специалиста.

— Считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба — ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту, — отметил Аленичев. — Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.