Тедеско объяснил выбор состава на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил выбор состава на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Этот состав хорошо себя зарекомендовал в игре с «Ротором». Когда такой плотный график, нет времени тренироваться, только восстанавливаться», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч премьер».

«Мы проводим ежедневно тестирования, и по их показателям все готовы к матчу, поэтому мы решили не менять футболистов. Тем более, у нас есть пять замен, в любой момент можно освежить игру. А дальше перерыв на матчи сборных, там уже можно более серьезно заняться тренировочным процессом», — отметил тренер «Спартака».