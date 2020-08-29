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Тедеско объяснил выбор состава на матч с «Арсеналом»

17:49
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил выбор состава на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Этот состав хорошо себя зарекомендовал в игре с «Ротором». Когда такой плотный график, нет времени тренироваться, только восстанавливаться», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч премьер».

«Мы проводим ежедневно тестирования, и по их показателям все готовы к матчу, поэтому мы решили не менять футболистов. Тем более, у нас есть пять замен, в любой момент можно освежить игру. А дальше перерыв на матчи сборных, там уже можно более серьезно заняться тренировочным процессом», — отметил тренер «Спартака».

Спартак — Арсенал Т

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