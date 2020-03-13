Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных.

-Как состояние Бакаева? Тренируется в шлеме?

-В шлеме, да. А вам не нравится, как он выглядит? Мне нравится! Остается таким же классным парнем. Пока ему надо оставаться в защите — чтобы избежать всякого риска, — сказал Тедеско.

-Когда вернутся Шюррле и Умяров?

-Наиль поправляется. Ему лучше с каждым днем. Ждем возвращения в ближайшее время. Но очень молод. Не надо спешить. Лучше как следует восстановиться. У Андре проблемы с голеностопном. Тоже следим за его состоянием. Не могу сейчас сказать, сколько еще надо на восстановление — неделя, две или три. (Дмитрий Зеленов)