Тедеско назвал недопустимым поведение Бериши в эпизоде с Абаскалем

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поделился мнением об инциденте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Не знаю, что случилось во время той игры, но, с моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля...» — сказал Тедеско «СЭ».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, на один из которых — условно, за поведение в этой встрече.