Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, почему он может сходить на матч «Локомотив» — «Зенит». После шести сыгранных матчей у москвичей 14 очков, 12 — у питерцев, но у подопечных Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».

— Пойдете ли на матч «Локомотива» с «Зенитом»?

— Только ради турнирной таблицы нет смысла ходить на матч. Обычно, я осещаю игры ближайших соперников. С «Зенитом» у нас следующий домашний матч, поэтому, возможно, из-за этого схожу на игру. (Артем Калинин)

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 30 августа. Начало — в 16.00 мск.