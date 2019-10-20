Тедеско надеется, что Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что полузащитник Роман Зобнин вернется в строй на следующей неделе, когда его команде предстоит матч с «Локомотивом».

— Сколько времени необходимо Зобнину для восстановления? Не могу сказать точных сроков, но мы надеемся, что он вернется в строй уже на следующей неделе, — цитируют Тедеско «РИА Новости».

Матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. 25-летний Роман Зобнин в текущем сезоне провел 16 матчей за «Спартак».

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