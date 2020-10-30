Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о том, в чем отличия между Доменико Тедеско и Олегом Кононовым.

— Почему Тедеско — лучший тренер лиги? Что он сделал такого, чего не смог предшественник — Кононов?

— У Тедеско было время на то, чтобы построить команду, — отметил Айртон. — Большую часть прошлого сезона мы отработали вместе с ним, и по итогам явно сделаны верные выводы. Тренер лучше узнал команду, нашел подход к каждому футболисту. Он выбирает оптимальный стартовый состав под каждого соперника, знает сильные стороны игроков, и это дает результат.

Мы чувствуем поддержку Доменико на поле. Но стать первыми не так важно, как оставаться на вершине. Для этого нам потребуются терпение и концентрация.

— Кононова считают слишком мягким специалистом. Можно ли сказать, что вам не хватало той энергетики, которую получаете от Тедеско?

— У каждого тренера свой характер, свой взгляд на игру. Тедеско более экспрессивен, он показывает эмоции не только на поле, но и в личных разговорах. Но тут нет правильного и неправильного — у каждого собственные методы работы. (Гоша Чернов)

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