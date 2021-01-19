Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам московского клуба.

«Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я все еще ваш тренер. На все 100 процентов моего сердца», — сказал Тедеско на видео Youtube-канала «СЭ».

Ранее хавбек красно-белых Наиль Умяров рассказал, как отреагировал на новость о том, что 35-летний немецко-итальянский специалист покинет клуб после 31 мая 2021-го.

Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

В текущем сезоне «Спартак» занимает третье место РПЛ, набрав 35 очков.