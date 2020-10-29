Тедеско дисквалифицирован на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова». В игре с «Краснодаром» он получил четвертую желтую карточку. Ранее арбитры предупреждали его в играх с «Арсеналом», ЦСКА и «Тамбовом».

Игра «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30. После 12 туров красно-белые единолично лидируют в таблице (27 очков). (Кирилл Бурдаков)