Тедеско дисквалифицирован на матч с «Ростовом»
19:00
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова». В игре с «Краснодаром» он получил четвертую желтую карточку. Ранее арбитры предупреждали его в играх с «Арсеналом», ЦСКА и «Тамбовом».
Игра «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30. После 12 туров красно-белые единолично лидируют в таблице (27 очков). (Кирилл Бурдаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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