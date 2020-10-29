РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско дисквалифицирован на матч с «Ростовом»

19:00
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско из-за дисквалификации пропустит матч 13-го тура чемпионата России против «Ростова». В игре с «Краснодаром» он получил четвертую желтую карточку. Ранее арбитры предупреждали его в играх с «Арсеналом», ЦСКА и «Тамбовом».

Игра «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30. После 12 туров красно-белые единолично лидируют в таблице (27 очков). (Кирилл Бурдаков)

Спартак — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 735
Все опросы
Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
90
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир