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Балахнин — о Слуцком: «Никуда он от футбола не денется, футбол — это его жизнь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о деятельности экс-главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Какую деятельность вы имеете в виду? Они сейчас такой деятельностью занимаются, что даже комментировать особо нечего. По-разному отношусь, к чему-то отрицательно, к чему-то положительно. Не уверен, что Слуцкий с футболом все. Пройдет время, ему надо время. Осознает и вернется! Никуда он от футбола не денется, потому что футбол — это его жизнь. Ты хоть как от нее не отталкивался, ты все равно к ней вернешься», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

На данный момент 52-летний специалист вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой ведет YouTube-шоу «Ну так нельзя, ###». В июне Слуцкий принял участие в развлекательном шоу Азамата Мусагалиева, в рамках которого спародировал слитое интимное видео Дзюбы.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005184846_balahnin__o_sluckom_nikuda_on_ot_futbola_ne_denetsya_potomu_chto_futbol__eto_ego_jizn
Футбол
Леонид Слуцкий
Сергей Балахнин
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