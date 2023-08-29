Ташуев считает, что к Абаскалю могут появиться вопросы

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил выступление «Спартака» в этом сезоне.

«Думаю, что Абаскаль немного поплыл, так как даже в выборе состава есть определенные метания. Постоянные метания. Кризис? Сложно сказать, но видно, что команду моментами болтает. Когда нет результата, то, конечно, появляется нервозность. Руководство и болельщики требуют результата. «Спартак» — большой клуб, топ-команда, и спрос здесь другой, нежели в любом другом клубе РПЛ. Понятно, что могут появиться вопросы к тренеру, если неудачные результаты продолжатся», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.