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Сегодня, 22:14

Личка о Сазонове: «Сказал ему, чтобы старался. Надеюсь, у него все получится»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об потенциальном уходе защитника Сабы Сазонова.

Также специалист объяснил отсутствие капитана Фабиана Бальбуэна в матче со «Спартаком» (1:4) в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

— Что с Бальбуэной?

— Он приедет назад скоро. В семье у него случилась плохая история. Останется дома на сборную, а потом приедет.

— Расстроены уходом Сазонова?

— Я принимаю эту ситуацию. Но это нормально. Еще сегодня утром Саба приходил и сказал, что сегодня не сыграет, так как в 13:30 у него был самолет. Сказал ему, как и Арсену Захаряну, чтобы тот работал, старался, развивался как футболист. Надеюсь, у него все получится. К сожалению, у меня сейчас нет центральных защитников, ха-ха. Но плакать не будем — все нормально.

Ранее «СЭ» сообщал, «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Саба Сазонов
Фабиан Бальбуэна
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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