Личка о Сазонове: «Сказал ему, чтобы старался. Надеюсь, у него все получится»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об потенциальном уходе защитника Сабы Сазонова.

Также специалист объяснил отсутствие капитана Фабиана Бальбуэна в матче со «Спартаком» (1:4) в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

— Что с Бальбуэной?

— Он приедет назад скоро. В семье у него случилась плохая история. Останется дома на сборную, а потом приедет.

— Расстроены уходом Сазонова?

— Я принимаю эту ситуацию. Но это нормально. Еще сегодня утром Саба приходил и сказал, что сегодня не сыграет, так как в 13:30 у него был самолет. Сказал ему, как и Арсену Захаряну, чтобы тот работал, старался, развивался как футболист. Надеюсь, у него все получится. К сожалению, у меня сейчас нет центральных защитников, ха-ха. Но плакать не будем — все нормально.

Ранее «СЭ» сообщал, «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.