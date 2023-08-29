В «Динамо» сообщили об отсутствии официальной информации относительно интереса к Нгамале из Саудовской Аравии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможности перехода полузащитника бело-голубых Муми Нгамале в клуб из Саудовской Аравии.

— Была информация, что в Саудовской Аравии заинтересованы в Нгамале.

— Пока никакой официальной информации на этот счет у нас нет.

Ранее Africa Foot сообщал, что в услугах форварда заинтересован «Аль-Иттифак» и его главный тренер Стивен Джеррард.