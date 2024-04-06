«Факел» объявил о продлении контракта с Ташуевым

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте воронежцев.

Срок нового соглашения 65-летнего специалиста не уточняется.

Ташуев возглавляет «Факел» с сентября прошлого года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 6 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 4 играх.

После 21 матча «Факел» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.