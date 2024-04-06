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Сегодня, 14:00

«Факел» объявил о продлении контракта с Ташуевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте воронежцев.

Срок нового соглашения 65-летнего специалиста не уточняется.

Ташуев возглавляет «Факел» с сентября прошлого года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 6 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 4 играх.

После 21 матча «Факел» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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