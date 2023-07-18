Тарханов: «Кокорин пригодился бы любому клубу России, даже «Зениту» и «Спартаку»
Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что красно-белым пригодился бы их экс-нападающий Александр Кокорин.
«Кокорин пригодился бы любому клубу России. На Кипре он играл хорошо, стал лучшим бомбардиром, его признали лучшим игроком чемпионата. Он в форме. Кокорин пригодился бы даже «Зениту» и «Спартаку»? А почему нет? У «Зенита», конечно, много игроков на эту позицию, но «Спартаку» бы пригодился. Кокорин мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он, конечно, сильнее него. Но Соболев — это форвард таранного типа, а Кокорин — игрок другого плана», — цитирует Тарханова Legalbet.
С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -