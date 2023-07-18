Игнатьев: «Раз «Зенит» берет Эраковича, значит, ему надо усилить оборону»
Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что «Зенит» может перехватить у «Спартака» сербского защитника Страхинью Эраковича.
«Пока это только информация. Если бы была такая ситуация, что игрок договорился со «Спартаком» и вдруг «Зенит» перебил этот трансфер, это одно. А тут мы пока ничего не знаем. Как и по Фернандесу. В ситуации с Марио говорят одно, пишут другое, игрок заявляет третье. Я не стал бы трогать эту ситуацию», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.
Также он ответил на вопрос, способен ли Эракович заиграть в «Зените» в 22 года.
«Я не знаю этого футболиста. Раз его берут, то, видимо, для игры в основе. У «Зенита» есть необходимость усилить линию обороны. Нужен фундамент», — добавил специалист.
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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