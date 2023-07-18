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Игнатьев: «Раз «Зенит» берет Эраковича, значит, ему надо усилить оборону»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что «Зенит» может перехватить у «Спартака» сербского защитника Страхинью Эраковича.

«Пока это только информация. Если бы была такая ситуация, что игрок договорился со «Спартаком» и вдруг «Зенит» перебил этот трансфер, это одно. А тут мы пока ничего не знаем. Как и по Фернандесу. В ситуации с Марио говорят одно, пишут другое, игрок заявляет третье. Я не стал бы трогать эту ситуацию», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он ответил на вопрос, способен ли Эракович заиграть в «Зените» в 22 года.

«Я не знаю этого футболиста. Раз его берут, то, видимо, для игры в основе. У «Зенита» есть необходимость усилить линию обороны. Нужен фундамент», — добавил специалист.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

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Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005221777_boris_ignatev_raz_zenit_beret_erakovicha_znachit_emu_nado_usilit_oboronu
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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