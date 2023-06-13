Тарханов: «Личка проявил себя в «Оренбурге», это дает ему повод возглавить более сильный клуб»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Личка себя проявил в «Оренбурге». Он сделал хорошую команду, это дает повод ему возглавить более сильный клуб. Мне нравилась та игра, которую Марцел ставил в «Оренбурге». Если в этой команде при нем молодые игроки прогрессировали, то в «Динамо» тоже будут прогрессировать, так как там молодые футболисты выше уровнем», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.