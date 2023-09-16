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Тарханов предположил, может ли Осинькин возглавить сборную России

Алина Савинова
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Бывший тренер национальной команды России Александр Тарханов высказался о выступлении «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«Чем можно объяснить такой удачный старт «Крыльев» в новом сезоне? Одной селекции мало. У клуба хороший тренер и грамотно выстроенный тренировочный процесс, поэтому игроки прогрессируют. Несмотря на то, что состав изменился по сравнению с прошлым сезоном. Много талантливых молодых ребят», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он поделился мнением о том, можно ли рассматривать Игоря Осинькина, возглавляющего самарский клуб, в качестве потенциального главного тренера сборной России.

«Посмотрим, пока еще рано говорить. Если у него получается в «Крыльях Советов», то вполне может получиться и в сборной. Разная специфика работы? Да, это так. Раньше не было совмещений, тренер национальной команды был сосредоточен только на работе с ней и не переключался на клуб», — добавил специалист.

15 сентября «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ (2:2). На данный момент самарская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-rasskazal-mozhet-li-osinkin-vozglavit-sbornuyu-rossii
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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Спартак – Сочи
 - : -
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