Тарханов предположил, может ли Осинькин возглавить сборную России

Бывший тренер национальной команды России Александр Тарханов высказался о выступлении «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«Чем можно объяснить такой удачный старт «Крыльев» в новом сезоне? Одной селекции мало. У клуба хороший тренер и грамотно выстроенный тренировочный процесс, поэтому игроки прогрессируют. Несмотря на то, что состав изменился по сравнению с прошлым сезоном. Много талантливых молодых ребят», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он поделился мнением о том, можно ли рассматривать Игоря Осинькина, возглавляющего самарский клуб, в качестве потенциального главного тренера сборной России.

«Посмотрим, пока еще рано говорить. Если у него получается в «Крыльях Советов», то вполне может получиться и в сборной. Разная специфика работы? Да, это так. Раньше не было совмещений, тренер национальной команды был сосредоточен только на работе с ней и не переключался на клуб», — добавил специалист.

15 сентября «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ (2:2). На данный момент самарская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.