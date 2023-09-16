Гацкан: «Уровень РПЛ стал слабее, чем в те времена, когда играл я»

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной Молдовы Александр Гацкан ответил на вопрос о том, упал ли уровень РПЛ.

«Уровень РПЛ стал чуть-чуть слабее, чем в те времена, когда играл я. Но и сейчас достаточно много молодых и интересных футболистов есть. Уровень чемпионата — достойный», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

Также он объяснил, что конкретно стало слабее в чемпионате России.

«Уровень легионеров, например. Ведь очень многие уехали. Приехали некоторые молодые футболисты, которые в РПЛ зарабатывают себе имя, чтобы тоже потом уехать. Зато есть шанс развиваться нашим российским футболистам. Они сейчас могу показать себя с лучшей стороны», — добавил Гацкан.

Гацкан завершил карьеру футболиста в 2021 году. Он выступал за «Униспорт-Авто», «Спартак» (Москва и Челябинск), «Рубин», «Ростов» и «Крылья Советов».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который набрал 18 очков за 8 туров. На второй строчке расположились «Крылья Советов» (15 очков за 8 матчей). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (15 очков, 8).