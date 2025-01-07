Тарханов назвал Батракова и Пиняева будущим российского футбола

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракова и форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Батраков и Пиняев — светлое будущее российского футбола. «Локомотиву» повезло иметь в своем составе таких игроков. Они уже сейчас играют на высоком уровне, хотя их прогресс еще не достиг максимума. С годами эти футболисты будут становиться только лучше», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Батраков в этом сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. На счету Пиняева 2 мяча и 4 голевых паса в 17 играх.