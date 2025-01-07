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В РФС надеются, что молодые арбитры смогут заменить отстраненного Безбородова

Камила Абдурахманова
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев надеется, что молодые арбитры смогут заменить отстраненного судью Владислава Безбородова.

«Владислав Безбородов не подал апелляцию. Увидим весной, будет ли потеря в качестве в связи с его отсутствием из-за дисквалификации. Надеемся на новых молодых арбитров, которые смогут его заменить», — сказал Каманцев ТАСС.

Ранее в Telegram-канале бывшего судьи Анатолия Синяева появились фрагменты комментариев пользователя Владислава Безбородова, в которых он хвалит действующего арбитра Владислава Безбородова. Безбородова признали виновным по статьям 12.6 и 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС вынесла решение отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Безбородову 51 год. Карьеру судьи он начал в 2001 году, а с 2007-го стал обслуживать матчи чемпионата России. В качестве главного арбитра на его счету 306 встреч в лиге.

Источник: ТАСС
РФС
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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