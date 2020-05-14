Тарасову не нравилась маленькая грудь Бузовой? Футболист ответил

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей бывшей жене Ольге Бузовой. Ранее он заявляла, что футболисту не нравилась ее маленькая грудь. Впоследствии певица сделала пластическую операцию.

— Правда ли? Нет, конечно? То есть я шесть лет терпел ее маленькую грудь что ли? (смеется) Это бред. Во-первых, ее инициатива была. Она хотела сделать, ее не устраивала, комплексовала. Я за естественную красоту, в этом точно никакой проблемы не было, — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу Super.