Тарасова пристыдила Карпина за совет игрокам уезжать в Европу: «Посоветовала бы ему не работать. Это не тренер»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что российским игрокам стоит уезжать играть за границу.

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).