Тарасов заявил, что от него требуют выплатить алименты до 1 апреля, несмотря на карантин

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал заявление в связи с ситуацией по поводу выплаты алиментов. Пост был размещен в Telegram-канале «Семья Тарасовых». Он заявил, что от него требуют выплатить всю сумму, несмотря на карантин, связанный с пандемией коронавируса.

«Друзья, всем привет! Я уже писал в Instagram, чтобы никто не поддавался панике, и признаюсь честно не особо верил и понимал, насколько серьезная ситуация, — написал Тарасов. — К сожалению, реальность такова, мы должны сидеть на карантине во избежание собственного заражения и своих родных и близких, а также незнакомых людей.

Так вот, насчет алиментов. Мне написал с утра судебный пристав Долгова Елена, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Далее — прикрепляю для вас фото моей переписки с ней и моего юриста. Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. И это государственный гражданский служащий РФ.

Ещё раз внесу ясность. Я никогда не отказывался от алиментов. Платил их неисправно (видимо, имеется в виду исправно — Прим. «СЭ»), автоматически бухгалтерия клуба осуществляла перевод. Единственный был момент с изменениями МРОТ, которые никто не учел, и только из-за них возник долг, а не потому что, как меня хотят обвинить, я не плачу. Летом оплатил долг в размере 7 млн (9 месяцев назад). Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребенка в связи с карантином. Карантин- это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться.

Также, перенесли очередное заседание по алиментам теперь уже в связи с карантином, но я же об этом не кричу, а понимаю, что в стране форс-мажор. Я не отказываюсь платить и в переписке указал, что оплачу по окончанию карантина. Тем более после выплаты летнего долга по МРОТ моя душа спокойна, что мой ребенок не голодает. А если взять суммарно, то сумма составляет за все время больше 35 млн рублей. Поэтому говорить, что я ущемляю права ребенка — крайне непрофессионально и мерзко. Далее мне угрожают наложить 5 апреля ограничения на мое имущество и счета. Но самое интересное, когда моему юристу она написала: «находить время покупать машины есть, алименты платить нет».

Преследование и травля налицо. Мне, конечно, приятно внимание к моей семье, но я за справедливость. И завершаю свое заявление тем, что я никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны".

Переписка размещена в Telegram-канале. Дмитрий Тарасов выплачивает алименты своей бывшей жене на содержание дочери Ангелины-Анны.

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По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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