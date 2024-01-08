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Сегодня, 13:40

Кузнецов — о сильной стороне Павла Садырина: «Сумасшедшая коммуникабельность. Главное в нем — это были человеческие качества»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самой сильной стороне тренера Павла Садырина.

— В чем была главная сила Садырина?

— Сумасшедшая коммуникабельность. Во времена, когда тренеры часто бывали жесткими — не подойди! — с ним всегда общались нормально. Не злой, не грубый. К каждому футболисту мог найти подход. Главное в нем — это были человеческие качества.

— Когда он принял ЦСКА в первой лиге в 1989 году, там же вся команда уходить собиралась, в том числе и вы в «Торпедо»?

— Не было стабильности, все время прыгали из первой лиги в высшую и обратно, постоянно менялся состав, ребята приходили отслужить в армии, а потом уходили... Пал Федорыч пришел, собрал нас и говорит: «Кто хочет уходить — уходите. Я никого не держу. Но советую остаться, годок поработаем, а потом сами решите».

Я уже почти перешел в «Торпедо», но тут мне вне очереди воинское звание дали, ха-ха. Но, по-моему, это было еще до Пал Федорыча. А тогда ушли в итоге три или четыре человека. Через год мы вернулись в высшую лигу, через два — заняли второе место, через три — выиграли чемпионат. Мужик сказал — мужик сделал, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Павел Садырин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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