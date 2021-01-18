Тарасов рассказал, чем хочет заниматься в политике
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своих политических амбициях. Ранее футболист заявил, что ему интересна политическая карьера.
«Не изменилось ли желание? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против, — цитирует Тарасова «Чемпионат». — Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме не понимать ничего. Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4244889-tarasov-rasskazal-v-kakom-sluchae-gotov-nachat-politicheskuyu-kareru.html
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