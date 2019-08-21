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Тарасов не комментирует обращение в РФС по «Локомотиву»

11:40
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Полузащитник Дмитрий Тарасов не стал комментировать информацию об обращении в РФС с просьбой взыскать с «Локомотива» 12 000 евро.

По информации телеграм-канала «Мутко против», футболист получил травму в своем последнем матче за клуб, но железнодорожники отказались оплачивать его лечение. В итоге ему пришлось делать операцию за свои деньги. Тарасов хочет получить с клуба 10 000 евро за саму операцию, и еще 2000, которые он уже потратил на реабилитацию.

— Я по поводу этой истории комментарии давать не буду. Зачем сейчас говорить? Лучше уже после все сказать, — сказал Тарасов корреспонденту «СЭ». (Александр Рогулев)

Тарасов защищал цвета «Локо» с 2010 по 2019 год. На его счету 188 матчей и 12 голов во всех турнирах. В составе клуба он стал чемпионом России в 2018 году, а также выиграл три Кубка страны.

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